Свадьба принцессы Евгении: яркая Кейт Миддлтон, скромная Меган Маркл и прелестная невеста (фото)

Мир

На свадьбу принцессы Евгении, которая сегодня проходит в Виндзоре, прибывают члены королевской семьи. Кузен невесты принц Гарри и его жена Меган Маркл снова посетили часовню Святого Георгия — спустя пять месяцев после состоявшегося здесь их собственного венчания. На этот раз они разместились на скамье для гостей. Герцогиня Сассекская облачилась в скромный темно-синий наряд от своего любимого модного дома Givenchy, чтобы не отвлекать внимание публики от невесты.

Кейт Миддлтон, которую сопровождал супруг принц Уильям, напротив, остановила свой выбор на ярком платье цвета фуксии от Alexander McQueen. На свадьбу прибыла также и младшая сестра Кейт — Пиппа Миддлтон, которая находится на девятом месяце беременности и должна со дня на день отправиться в роддом. В одной машине прибыли мать Евгении Сара Фергюсон и ее старшая сестра — принцесса Беатрис, которая будет подружкой невесты.

Королева Елизавета выбрала наряд нежно-голубого цвета. Сама Евгения выглядела очаровательно в белом платье со шлейфом от Peter Pilotto. Голову ее венчала диадема с бриллиантами и изумрудами, которую одолжила ей бабушка-королева. Принцесса решила обойтись без фаты. «Ты выглядишь идеально», — такими словами встретил ее восхищенный жених.

Ранее в часовню прибыли знаменитости — Деми Мур, Лив Тайлер, Наоми Кэмпбелл, Робби Уильямс, Кейт Мосс и другие.

Фото Daily Mail

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