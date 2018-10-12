Украина

Скоро будет горячая вода: Киев наконец получил газ от "Нафтогаза"

Компания «Нафтогаз Украины» возобновила поставки газа коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» . Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

«Надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро. Договор с „Киевтеплоэнерго“ заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной», — заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома.

Читайте также: Стало известно, когда в Киеве может появиться горячая вода

Отметим, согласно мировому соглашению, «Киевтеплоэнерго» становится правопреемником по договорам «Киевэнерго» с «Нафтогазом», в том числе и по долговым обязательствам. В «Нафтогазе» заявили, что стороны согласились решать вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы, отдельно в судах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на заседании правительства было принято решение начать отопительный сезон в Украине с 15 октября. При этом местные органы власти должны сами определиться с началом пуска тепла в дома жителей, учитывая погодные условия.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter