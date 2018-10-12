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Скоро будет горячая вода: Киев наконец получил газ от "Нафтогаза"
Компания «Нафтогаз Украины» возобновила поставки газа коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.
«Надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро. Договор с „Киевтеплоэнерго“ заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной», — заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома.
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Отметим, согласно мировому соглашению, «Киевтеплоэнерго» становится правопреемником по договорам «Киевэнерго» с «Нафтогазом», в том числе и по долговым обязательствам. В «Нафтогазе» заявили, что стороны согласились решать вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы, отдельно в судах.
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