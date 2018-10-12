Украина

Где в Киеве ограничат движение транспорта в День защитника Украины (список улиц)

14 октября в Киеве в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины в центральной части города будет запрещен проезд автомобилей. Также будут внесены корректировки в движение наземного общественного транспорта.

Так, движение запрещено по ул. Владимирской (на участке от ул. Льва Толстого до б-р а Тараса Шевченко), б-р у Тараса Шевченко (на участке от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (на участке от Бессарабской площади до Европейской площади), Европейской площади.

Как сообщает официальный сайт КГГА, 14 октября с 15:00 до окончания мероприятий предусмотрено временное приостановление движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118.

Движение будет организовано следующим образом:

троллейбусы маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до б-р а Тараса Шевченко по своему маршруту, далее — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — б-р Тараса Шевченко, дальше по своему маршруту;

автобусы маршрута № 114 от ул. Милославской до Гаванского моста по своему маршруту, далее — ул. Набережно-Крещатицкая — ул. Хорива — ул. Почайнинская — ул. Григория Сковороды — ул. Межигорская — ул. Электриков — ул. Набережно-Рыбальская, дальше по своему маршруту;

автобусы маршрута № 118 от ст. м. «Черниговская» до ул. Бассейной по своему маршруту, далее — ул. Эспланадная — ул. Саксаганского (в обратном направлении: ул. Жилянская — ул. Шота Руставели) — проспект Победы, далее по своему маршруту.

Отметим, что 14 октября в День защитника Украины и годовщины основания УПА в Киеве состоится ряд массовых акций, в том числе традиционный Марш УПА, который пройдет под лозунгом «Вернем Украину украинцам!».

Как писали «ФАКТЫ», также 14 октября христиане восточного обряда будут отмечать один из самых почитаемых в народе праздников — Покров Пресвятой Богородицы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter