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В воскресенье возле Софии: Порошенко призвал украинцев помолиться за автокефалию
Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти с молитвой за автокефалию в воскресенье, 14 октября. Об этом глава государства написал в своем Facebook.
«Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинской общине совместно помолиться 14 октября за Украину, ее армию и единую церковь, которую творим вместе. Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром встанем на благодарственную молитву за автокефалию нашей Церкви. Нас объединяет Бог и Украина!»,— написал он.
Провести молитву Петр Порошенко предлагает на Софийской площади в Киеве 14 октября в 9.30 утра.
Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ. Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета. Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в УПЦ Киевского патриархата заявили, что наиболее логичным местом, где может пройти объединительный собор, является собор Святой Софии в Киеве как главная историческая митрополичья предстоятельская кафедра для Киевской Церкви.
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