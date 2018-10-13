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Кофе в помощь: две чашки бодрящего напитка в день помогут мужчине стать отцом
Если мужчина хочет стать отцом, ему следует активней налегать на кофе. Такие выводы показало недавнее исследование, которое проводилось в США, пишет «Медикфорум».
Оказалось, что употребляющие в день по две чашки чая или кофе мужчины более чем в два раза чаще добиваются успеха при попытках зачать ребенка со своими партнерами,
Комментируя его результаты, эксперты заявили, что данный эффект объясняется воздействием кофеина на два химических вещества под названием ATP и GTP. Кофеин предотвращает их расщепление, а это способствует сохранению большего количества энергии, доступной для сперматозоидов.
При этом ученые напоминают, что фертильность мужчины традиционно оценивают по двум признакам: количество сперматозоидов и их мобильность. Первый показатель определяет, какое число сперматозоидов содержится в семени, ведь чем их больше, тем выше вероятность оплодотворения.
Второй показательявляется даже чуть более важным, ведь от скорости передвижения сперматозоидов зависит вероятность их встречи с яйцеклеткой. Чем быстрее сперматозоиды движутся, тем больше у них шансов догнать яйцеклетку и оплодотворить ее, что приведет к созданию эмбриона и началу полноценной беременности.
Для этой самой подвижности сперматозоидам нужна энергия, и исследование показало, что они могут ее получить благодаря употреблению мужчинами напитков с кофеином. Те же самые исследователи выяснили, что если женщины каждый день употребляют алкоголь, то вероятность зачатия у них снижается на 26%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики предупреждают, что несмотря на то, что количество людей на Земле неуклонно растет, будущее человечества находится под большой угрозой. Причина — опасное ухудшение качества сперматозоидов у мужчин, которое вызвано вредными выбросами и нездоровой пищей.
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