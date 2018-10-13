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По факту, а не от общей площади: в Кабмине рассказали, как будут начисляться субсидии
Директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил о том, что с нового отопительного периода субсидии будут назначаться по факту отапливаемой площади, которая используется для проживания, а не фактической площади дома. Об этом он сказал во время брифинга, пишет АиФ.
«В советские и 90-е годы граждане с целью экономии собственных средств строили дома, где все было под одной крышей: сарай, гараж и жилая площадь. Эти помещения имеют довольно большую площадь, но при этом реально используется для проживания только определенный процент жилья. Одно из предложений — предоставление субсидии на отапливаемую площадь, а не на всю»— рассказал Музыченко.
Кроме того, теперь урегулирован вопрос относительно услуги, если пользователь использовал меньше обязательной доли платежа за субсидию — для этого были расширены полномочия комиссий, которые будут исследовать все индивидуальные случаи.
Также Музыченко отметил, что на субсидии, начисленные в 2018 году, будет потрачено 55 млрд гривен. Еще около 20 миллиардов было потрачено на покрытие долгов по льготам и субсидиям за прошлый бюджетный период.
«Стоимость самой системы на этот год составит 55 млрд гривен. Никто не закладывает в бюджет заведомо меньше средств, чтобы кого-то лишить субсидий» — отметил чиновник.
При этом он уточнил, что в прошлый отопительный период субсидии получали 6,9 млн домохозяйств. Тогда же скопилось почти 20 млрд грн долгов по оплате льгот и субсидий.
«На 1 января текущего года мы имели серьезную задолженность по оплате льгот и субсидий за прошлые годы. Если мы проанализируем ситуацию по состоянию на конец лета, то при начислениях 36 млрд грн льгот и субсидий, уплачено было почти 58 млрд грн. В первом квартале этого года происходило погашение задолженности за прошлый бюджетный период»,— сказал Музыченко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр социальной политики Андрей Рева заявил о том, что тарифы на газ увеличатся на 25% согласно проекту государственного бюджета.
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