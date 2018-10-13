Украина

Порошенко — митрополиту Макарию: "Мы движемся в очень правильном направлении"

Без активного участия президента Украины Петра Порошенко Украина бы не получила томос на автокефалию от Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом заявил предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий во время встречи с президентом.

«Еще раз сердечно благодарю вас, потому что господин Президент, вы говорите, что без нас ничего не произошло бы, но без нашего президента ничего не было бы», — сказал митрополит Макарий, сообщает сайт президента.

Порошенко, в свою очередь, поздравил митрополита с важным решением Синода Вселенского Патриархата.

«Убежден, что вместе с днем референдума, с днем независимости, 11 октября войдет в историю Украины как день автокефалии Украинской поместной православной церкви. Для меня это было еще одно подтверждение, что мы с вами движемся в очень правильном направлении», — отметил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее мысль о том, что без участия президента Порошенко никакой автокефалии для украинской православной поместной церкви не было бы высказал Патриарх Киевский Филарет.

Президент Порошенко ранее призвал украинцев выйти с молитвой за автокефалию в воскресенье 14 октября.

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