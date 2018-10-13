Происшествия

Кровавое ДТП в Киеве: после столкновения остатки машин разбросало в пределах 100 метров (видео)

13 октября на проспекте генерала Ватутина в Киеве произошло серьезное ДТП. Как рассказывают очевидцы, в аварии участвовали сразу несколько автомобилей. Одна из машин врезалась в столб и очень пострадала.

На месте также образовалась пробка в обе стороны движения. Видео с места событий опубликовано на Youtube канале dtp.kiev.ua.

«Скаймолл в сторону Троещины, три скорых, один автомобиль в столб, остатки машин разбросаны в пределах 100 метров», — пишут свидетели происшествия.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно о двух погибших.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 12 октября около двух часов ночи на Большой Кольцевой трое друзей перебегали дорогу в неустановленном месте: в живых остался только один из них.

Той же ночью и на той же улице произошло лобовое ДТП с участием двух автомобилей: Volkswagen Golf и Volkswagen Passat. По словам водителя Volkswagen Golf, он ехал по Окружной дороге в направлении станции метро «Теремки». Выехав на Жулянский мост, он не заметил в темноте плавного поворота дороги. Спустя несколько секунд, он выскочил на встречную полосу и въехал в лоб движущемуся Volkswagen Passat.

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