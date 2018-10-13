Мир

12 октября в Виндзоре вышла замуж 28-летняя принцесса Евгения. Наблюдать за прибытием гостей, а также венчанием в часовне святого Георгия могли все желающие. А то, что происходило позже — на двух частных приемах (дневной проходил в Виндзорском замке и был организован королевой Елизаветой, а вечерний — в расположенном неподалеку особняке отца Евгении принца Эндрю) — не было предназначено для посторонних глаз. Тем не менее гости, несмотря на запрет, разместили в соцсетях фотографии, которые позволили заглянуть «за кулисы» торжества. Свои снимки опубликовали актриса Деми Мур, певец Рикки Мартин, супермодель Кара Делевинь, поп-звезда Робби Уильямс и актриса Айда Филд (их дочь Тедди была одной из девочек-цветочниц в свите Евгении) и другие друзья невесты и жениха. Они также рассказали некоторые интересные детали.

Из Виндзорского замка молодожены уехали готовиться к вечернему приему в автомобиле Aston Martin DB10, который принимал участие в съемках картины «Спектр» о Джеймсе Бонде. Для Евгении это стало сюрпризом, который привел ее в восторг.

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Как пишет Daily Mail, для гостей был устроен фуршет в стиле finger foods (то есть была предложена еда, которую можно брать прямо руками). Подавали шампанское Pol Roger, кофейные мини-эклеры. Пятиярусный свадебный бисквитно-шоколадный торт был эффектно украшен осенними цветами. На его создание пошло 500 яиц, 15 килограммов муки, 20 килограммов сахара и 53 пачки сливочного масла.

Принц Эндрю в своей традиционной речи отца невесты рассказал о забавном случае, произошедшем в начале романа Евгении и Джека Бруксбэнка. Когда будущий муж принцессы был в гостях у ее родных, он по ошибке выполнил команду, предназначенную для домашнего любимца — комнатной собачки, которая является его тезкой. Собака сидела на стуле, и Эндрю закричал: «Джек, убирайся!». Песик не пошевелился, зато мистер Бруксбэнк тут же испуганно подскочил с места. Завершивший свою речь герцог Йоркский, в нарушение королевских традиций, сердечно обнял зятя.

Затем взял слово сам 30-летний Бруксбенк, который очень трогательно говорил о своей жене. «Она осветила мою жизнь. Только с Евгений она стала полноценной», — сказал он.

Веселись до самого утра — играли в игры (к примеру, сбивали мячом установленные на столе кокосы), танцевали. Темой вечеринки стала «ярмарочная площадь». Под утро многие уставшие гости сменили вечерние туалеты на пижамы и устроились на отдых — кто где смог.

Сегодня, 13 октября, празднование свадьбы продолжится.

Рики Мартин

Робби Уильямс и Айда Филд

Деми Мур

Кейт Мосс, ее дочь Лила, Наоми Кэмпбелл и Деми Мур

Уставшие гости — в том числе супермодель Кара Делевинь и ее сестры Поппи и Хлое

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принца Джорджа, принцессу Шарлотту и других детей едва не сдуло ветром на свадьбе принцессы Евгении.

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