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Украина

Ликвидация российского беспилотника украинским вертолетом: появилось яркое видео

23:49 14 октября 2018   139
Ударный украинский вертолет Ми-24
Инф. «ФАКТОВ»

В штабе Объединенных сил опубликовали видео ликвидации российского беспилотника «Орлан-10» украинским ударным вертолетом Ми-24. Редкие кадры операции появились в Facebook пресс-центра ОС.

«Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Российский беспилотный летательный аппарат „Орлан-10“ маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты Объединенных сил не оставили ему шансов. Короткая очередь из вооружения ударного вертолета — вражеский беспилотник падает»,— говорится в сообщении.

Напомним, что российский беспилотник «Орлан-10» был сбит 13 октября в районе Лисичанска на Луганщине. Согласно информации, цель маневрировала, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск — Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность № 1. Командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24.

Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло. Он был сбит в районе населенного пункта Боровское. Позже его обломки были найдены и идентифицированы.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай уничтожения вражеских беспилотников над Лисичанском. Так, 12 октября силы ПВО Украины сбили беспилотник, залетевший с оккупированной территории.

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