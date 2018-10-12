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Происшествия

На школу в Лисичанске могли упасть обломки ракет, которыми военные сбивали беспилотники боевиков

20:09 12 октября 2018   102
Лисичанск
Инф. «ФАКТОВ»

Утром 12 октября 2018 года силы противовоздушной обороны ОТУ «Север» применили средства ПВО для того, чтобы сбить два беспилотных летательных аппарата террористов «ЛНР» в районе Лисичанска.

Как сообщили в оперативном командовании в Facebook, были обнаружены 2 беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

«Оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Было принято решение на применение средств ПВО», — говорится в сообщении.

В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, а второму удалось вернуться на территорию, захваченную террористами. Поражение воздушной цели состоялось на высоте 2000 метров.

Как писали «ФАКТЫ», 12 октября в 11:00 в Лисичанске на газон средней школы № 27 упал модуль управления ракетой ЗРК «ОСА». Еще один осколок прилетел в парк завода резино-технических изделий. Не исключено, что это осколки средств ПВО примененных против беспилотников террористов.

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