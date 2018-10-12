На школу в Лисичанске могли упасть обломки ракет, которыми военные сбивали беспилотники боевиков

Происшествия

Утром 12 октября 2018 года силы противовоздушной обороны ОТУ «Север» применили средства ПВО для того, чтобы сбить два беспилотных летательных аппарата террористов «ЛНР» в районе Лисичанска.

Как сообщили в оперативном командовании в Facebook, были обнаружены 2 беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

«Оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Было принято решение на применение средств ПВО», — говорится в сообщении.

В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, а второму удалось вернуться на территорию, захваченную террористами. Поражение воздушной цели состоялось на высоте 2000 метров.

Как писали «ФАКТЫ», 12 октября в 11:00 в Лисичанске на газон средней школы № 27 упал модуль управления ракетой ЗРК «ОСА». Еще один осколок прилетел в парк завода резино-технических изделий. Не исключено, что это осколки средств ПВО примененных против беспилотников террористов.

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