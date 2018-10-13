Украина

Украинский вертолет сбил еще один российский беспилотник над Лисичанском (фото)

В районе Лисичанска был сбит очередной беспилотный летательный аппарат противника. Спецоперация была осуществлена экипажем вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил.

«Цель маневрировала, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск — Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность № 1. Командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24», — сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Обнаружив цель визуально, экипаж вертолета начал ее преследование. Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло. Он был сбит в районе населенного пункта Боровское. Позже его обломки были найдены и идентифицированы.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай уничтожения вражеских беспилотников над Лисичанском. Так, 12 октября силы ПВО Украины сбили беспилотник, залетевший с оккупированной территории. Осколки этого беспилотника и средств ПВО упали на территорию местной школы и завода. Учеников школы пришлось эвакуировать.

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