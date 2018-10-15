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Роженицы от 60 и старше вскоре станут обыденным явлением, — медики
Первородящие мамы в возрасте от 60 и старше, которые еще совсем недавно считались медицинским феноменом и привлекали внимание всего мира, могут стать очень распространенным явлением. Так, в течение всего 20 лет количество женщин, которые впервые родили ребенка в возрасте от 50 до 55 лет, увеличилось в 4 раза.
Если в 2001 году в Англии и Уэльсе было всего две женщины старше 55, которые стали «молодыми роженицами», то в 2016 — уже 20. В 2009 англичанка Элизабет Эдени стала старейшей роженицей в истории страны, произведя ребенка в возрасте 66 лет. Примечательно, что она проходила через лечение с помощью технологии ЭКО в Украине.
Такие данные приводились на проходившей на прошлой неделе в США крупной конференция экспертов в области фертильности, пишет «Медикфорум».
Главная тема, которая прозвучала в выступлениях на мероприятии — профессионалы должны готовиться к появлению целого поколения «седоволосых молодых мам», которое может стать реальностью благодаря влиянию некоторых звезд, а также развитию технологий экстракорпорального оплодотворения.
Развитие технологий ЭКО позволяет появиться множество первородящих мам в возрасте старше 60 лет.
Достаточно сказать, что технически с помощью замороженной яйцеклетки женщина может родить ребенка и после 60 лет, а число примеров подобного растет.
В то же время эксперты в области ЭКО и психологи подчеркивают, что применение данной технологии для появления первого ребенка после 50 и 60 имеет и обратную сторону медали: в будущем малыш может испытать серьезную психологическую травму от слишком ранней для него смерти матери. Кроме того, вынашивание и роды в столь почтенном возрасте угрожают здоровью будущих детей, равно как и немолодых мам, которых ждут серьезные осложнения во время беременности.
Единственным выходом для пожилых рожениц может стать соблюдение правил ЗОЖ, которые позволят им продлить линию собственной жизни, не нанося в будущем травмы ребенку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые узнали жестокую правду о процессе старения.
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