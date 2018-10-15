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В России срочно госпитализировали популярного актера
Российский актер и продюсер Юрий Стоянов срочно госпитализирован в одну из клиник Москвы.
Как пишет «Лента.ру», актер находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Его готовят к операции. Подробности его состояния не раскрываются.
Стоянов родился в Одессе в семье врача и учительницы. Детство его прошло на Пересыпи — в десятке метров от моря. Он рано начал писать стихи, играть на гитаре, занимался фехтованием, стал мастером спорта по фехтованию, учился в студии киноактёра при Одесской киностудии.
После окончания ГИТИСа играл в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Ленинграде. В БДТ играл, в основном, второстепенные роли и роли, в которых нужно было петь и играть на гитаре.
Больше всего известен по шоу «Городок», которое он вел вместе с Ильей Олейниковым.
В июле актер отметил свое 61-летие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был экстренно прооперирован в одной из московских клиник, куда его 13 октября доставили на «скорой помощи».
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