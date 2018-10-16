Почему украинцы получают слишком мало: Рева назвал причину

Украина

Министр социальной политики Андрей Рева заявил о том, что в Украине в течение предыдущих 20 лет действовала политика искусственного сдерживания зарплат работников со стороны работодателей. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

При этом министр уточнил, что Украина находится в нижней части списка по зарплатам в Европе.

«Политика сдерживания зарплат, которая проводилась более 20 лет в нашей стране, привела к тому, что Украина находится среди стран Европы почти на последнем месте по размеру зарплаты», — сообщил глава Минсоцполитики.

Также министр рассказал и об отраслях, где за последнее время зафиксирован максимальный рост зарплат у украинцев. Он отметил, что в Минсоцполитики был проведен анализ заработков граждан страны за прошедший год.

«Как только работодатели видят, что на предложенные копейки люди не идут, они тут же повышают зарплату. Мы специально сравнивали прирост зарплат второго квартала 2017 года к соответствующему периоду 2018 года, в итоге в первой тройке оказались гостиницы, банки и производство»,— отметил Рева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Рева назвал цифру ожидаемого повышения тарифов на газ. Кроме того, министр сообщил, что серые" зарплаты в Украине, с которых не уплачиваются налоги, порождают бедность населения и не дают повысить социальные выплаты до европейского уровня.

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