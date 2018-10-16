Украина

Цена будет высокой: Порошенко предостерег РФ от использования боевой авиации против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместные учения Украины и стран — членов НАТО нужны для того, чтобы показать России, что если она использует воздушные силы для атаки на страну, то цена за это будет очень высокой. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Совместные учения со странами — членами НАТО „Чистое небо — 2018“ нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая применит воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой»,— уточнил он.

Также президент заверил, что в Украине очень ценят крепкую и надежную позицию США и партнеров по НАТО.

«Мы боремся за свободу, мы боремся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши американские партнеры и партнеры по НАТО»,— написал Порошенко.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина не «спрашивает у России, что мы должны делать на своей земле».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», учения ClearSky2018 («Чистое небо — 2018») начались в Украине 8 октября. Для участия в 12-дневных маневрах самолеты прислали девять стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украина. В том числе самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules.

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