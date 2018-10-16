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Общество

Порошенко объяснил передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриарху

15:31 16 октября 2018   129
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Передача Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласована с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии УПЦ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки на Львовщину.

«Для того, чтобы у Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить богослужения Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте», — заявил презиидент, сообщает Укринформ.

Порошенко заверил, что сейчас государство и он как президент уже сделали почти все возможное для получения автокефалии, и подчеркнул, что теперь настало время для «ответственных шагов» со стороны церковных иерархов.

При этом президент добавил, что атмосфера, которая царит сейчас в Украине, дает ему основания для «твердого оптимизма».

Как писали «ФАКТЫ», 16 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко в ближайшие дни зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Андреевскую церковь Вселенскому патриарху.

11 октября Синод Вселенского патриархата признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха.

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