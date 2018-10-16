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Порошенко инициирует передачу Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриарху
Президент Украины Петр Порошенко предлагает передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
По ее словам, в ближайшие дни Петр Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.
Как сообщила Луценко в ходе согласительного совета парламента 16 октября, президент поддерживает стремление скорейшего получения Томоса и в знак солидарности с этим процессом делает символический жест.
«Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью», — сказала Луценко.
Она добавила, что Порошенко просит все фракции парламента поддержать этот законопроект о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви Вселенскому патриарху.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за его участие в становлении единой поместной автокефальной церкви в Украине.
«Как Президент, как верующий человек, гражданин Украины искренне благодарю Его Святейшество Патриарха Варфоломея, Синод и экзархов за ту огромную работу, которая после 1030-летия ожиданий дала нам возможность иметь единую поместную автокефальную Церковь в Украине», — заявил он во время встречи с экзархами Вселенского патриарха в Киеве.
11 октября Синод Вселенского патриархата признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха.
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