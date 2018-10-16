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В Украине снимут фильм по сценарию Олега Сенцова
В Украине началась работа над полнометражным фильмом «Номера» по сценарию незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова, который после окончания голодовки в критическом состоянии попал в реанимацию. На площадке кресло режиссера займет Ахтем Сеитаблаев, автор «Киборгов», «Чужой молитвы» и «Хайтармы».
«Это очень классная драматургия. С большой радостью для себя я почувствовал, что мне очень нравится. Мне кажется, что я чувствую этот материал», — сказал Ахтем Сеитаблаев.
Он также признался, что объединение театральной пьесы и полнометражного кино является для него творческим вызовов.
«Я понимаю свою ответственность и мне очень страшно. Олег — мой крымский брат, будет много внимания к тому, что делаю я в качестве сорежиссера, к тому, что будут делать актеры на съемочной площадке, к тому, какой будет эта лента», — рассказал он.
Фильм снимут при поддержке Госкино. «Номера» выбрали из 69 проектов. Бюджет проекта составляет примерно 15 млн гривен, из них 10 — предоставит государство.
Продюсер картины Анна Паленчук сообщила, что каждый момент, связанный с запуском фильма, согласовывается с Сенцовым.
«Все это время мы держим связь с Олегом и для него очень важен этот проект. Мы подключили к нему людей, которые хорошо знают Олега, знают, чего он хочет, и мы следуем всем его рекомендациям. Процесс подготовки фильма с ним полностью согласован», — рассказала Паленчук.
Также она сообщила, что изначально Сенцов хотел, чтобы фильм вышел на русском языке как на языке оригинала, но после получения финансирования Министерства культуры и, учитывая потребность именно в украиноязычном контенте, пьеса была переведена на украинский язык.
Сейчас идут кастинги актеров и утверждение локаций. Представить картину ее создатели обещают весной 2019 года.
Напомним, 6 октября Сенцов объявил о выходе из пятимесячной голодовки в связи с угрозой принудительного кормления. Его сестра Наталия Каплан сообщила, что Олега поместили в реанимацию в критическом состоянии с необратимыми последствиями для здоровья. По ее словам, у него развилась ишемия и аритмия, а также серьезные проблемы с печенью.
Как ранее писали «ФАКТЫ», Сенцовбыл вынужден прекратить голодовку из-за угрозы насилия.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!