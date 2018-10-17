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Кирилла заподозрили в циничном стремлении стать «вселенским» патриархом
Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (в миру — Иван Зоря) высказал мнение, что Московский патриархат сознательно обостряет конфликт со Вселенским Патриархатом с целью сделать Россию «всеправославным координирующим центром». Свои выводы и размышления он изложил на странице в Facebook.
«Видим, что с 2016 года МП сознательно обостряет конфликт со Вселенским Патриархатом. Какая же цель этого? По моему мнению — цель проста: самим занять место «первого патриархата». А для того, чтобы этого достичь, нужно это место «очистить», — считает архиепископ.
По мнению Зори, МП фактически ухватился за повод решений Вселенского Патриархата по Украине как за возможность заявить, что место всеправославного координирующего центра вакантно.
В подтверждение этой мысли пресс-секретарь УПЦ КП цитирует слова главного дипломата МП митрополита Иллариона Алфеева, который заявил, что
Константинопольский патриархат «более не является координирующим центром православного мира».
«Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в Православной церкви, и мы должны это очень ясно осознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался», — сказал Илларион в эфире путинского пропагандистского Первого канала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский публицист и писатель Александр Невзоров, получивший в свое время духовное образование, считает, что решением Синода о разрыве отношений со Вселенским Патриархатом РПЦ только ухудшила свое положение в мире. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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