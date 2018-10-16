"Подвела жадность": Невзоров прокомментировал разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом

Мир

Известный российский публицист и писатель Александр Невзоров, получивший в свое время духовное образование, считает, что решением Синода о разрыве отношений со Вселенским Патриархатом РПЦ только ухудшила свое положение в мире. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Гундяеву (мирская фамилия патриарха РПЦ Кирилла) надо было не хамить и не устраивать истерики, а исправлять ошибку XVI века и самому ехать за Томосом. Надо было тихо отдать Украину и не поднимать никакого шума. Но подвела, как всегда, жадность -они очень не хотели терять миллиарды с 12 тысяч украинских приходов»,— считает публицист.

По мнению Невзорова, не получив в XVI веке Томоса, РПЦ сама стала «сектой», а ее священники — «самосвятами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Синод Русской православной церкви на заседании в Минске признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении со Вселенским патриархатом. В свою очередь, в Киевском патриархате назвали решение Синода Русской православной церкви «минской схизмой». По мнению спикера УПЦ КП, архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори, теперь перед всеми прихожанами МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием — через поместную украинскую Церковь.

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