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При незаконном строительстве так называемого Керченского моста, который соединил оккупированный полуостров с территорией России, его опоры были установлены на глины низкой плотности и на пористый ил. Об этом рассказал в своем блоге на «Обозревателе» израильский инженер Eli Belenson.

По его словам, он долгое время анализировал все документы о ходе строительства моста, и как только о вопиющих нарушениях объявляли в сети, то ранее доступная информация тут же исчезала.

Блогер подчеркнул, что Ахилесовой пятой сооружения стала геология, именно из-за несоответствий почвы для строительства моста, его проект отвергла еще советская экспертиза.

«Обычно, серьезные инженерные конструкции, такие как железнодорожные мосты, где предполагаются серьезные нагрузки, принято опирать на твердые грунтовые основания. Для этого бурят или забивают специальные сваи, которые и опираются на эти самые твердые грунты. Если мы обопрем массивную конструкцию на недостаточно твердое основание, отдельные ее части или вся конструкция целиком могут неравномерно просесть, деформироваться и, в конечном результате, разрушиться», — написал блогер.

По словам эксперта, в случае с железнодорожным мостом, недопустимое проседание или деформация могут привести спустя некоторое время к катастрофе — речь будет идти об огромных экономических убытках и человеческих жертвах.

«Советские, а затем и российские ГОСТы, запрещали опирать подобные конструкции на что-либо, кроме твердого скального основания… Даже не на песок. И не на глину. Но, как мы видим из приведенных геоизысканий, на глубине, в которую, согласно планам строительства КМ должны опирать сваи (до 58 метров глубиной) никакого скального основания не обнаружено (см. нижнюю строчку таблицы, выделенную красным). Более того, не обнаружено там даже песка. Но и этого мало — даже глину там не обнаружили», — указал эксперт.

По его словам, верхние слои — это ил — рыхлый и пористый, а затем идут пески и супеси различной степени плотности, несколько глинистых вкраплений, а нижний слой, на который, собственно, и опирают сваи моста — полутвердые глины.

«А теперь представьте, что речь идет не просто о почти двадцатикилометровом железнодорожном мосте, с огромными нагрузками и огромной парусностью (шторма, волны, боковой ветер, поезда), а речь идет так же о сейсмически опасной зоне, где регулярно случаются подземные толчки различной силы. Проектировщики нового моста уверяют, что достаточно забить сваи на 58 метров и все будет в порядке, но пригодна ли эта полутвердая глина в качестве основания для опор?» — вопрошает Eli Belenson.

По его словам, ранее требования опирать сваи на скальное основание были прописаны в Строительных нормах и правилах, но позже они странным образом исчезли из документа 17 июня 2017 года.

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Он также указал на другой вопиющий нюанс, согласно которому геозыскания перед началом строительства провели некачественно, а выяснилось это, когда мост уже строили полным ходом.

«Проект Керченского/Крымского моста представляется мне потенциально опасным. Предполагать такое и молчать я считаю аморальным. Если я где-то ошибся, то буду рад профессиональному и доказательному опровержению. Будет гораздо хуже, если в результате эксплуатации моста погибнут люди, а я буду знать, что я понимал, что такое может случится, но молчал», — резюмировал Eli Belenson.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из пролетов железнодорожной части Керченского моста, которую сейчас возводят в оккупированном Крыму, на этапе строительства накренился и упал в воду. Чтобы возвести новое пролетное строение, понадобится еще около полутора месяцев.

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