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Деньги поступят, но без права снятия: Рева рассказал о механизме монетизации субсидий
Монетизация субсидий в Украине будет проходить в три этапа. Так, с 1 января 2019-го все, кто захотят оформить «скидку», должны будут открыть счет в «Ощадбанке». На него государство будет переводить средства, которые впоследствии направят на предприятия, которые занимаются поставками коммунальных услуг, рассказал в интервью изданию «Обозреватель» министр соцполитики Андрей Рева.
То есть, в отличие от текущей ситуации, когда субсидии от государства получают предприятия-поставщики коммунальных услуг, с нового года средства будут направляться на персональные счета граждан в финансовом учреждении. Но снять деньги с этого счета украинцы не смогут.
«В законе не написано „монетизация должна быть в наличной форме“. В денежной форме это могут быть как безналичные, так и наличные средства. Поэтому слово „монетизация“ не совсем отображает тот процесс», — отмечает министр.
Предприятие рассчитает, сколько субсидиант потратил и направит эту информацию в банк. Дальше банк оплатит субсидию и пришлет украинцу СМС с информацией о размере обязательного платежа.
Напомним, что субсидианты ежемесячно тратят на коммуналку в среднем не больше 15% от своего дохода, остальное — компенсирует государство. Причем субсидии выделяются на социальные нормативы потребления. Если тратить меньше нормы, субсидия все равно будет выделяться на ту же норму. В результате размер обязательного платежа может сократиться.
В конце сезона Министерство соцполитики вместе с предприятиями проведет перерасчет. Всю переплату, которая образовалась, банк отдаст субсидианту.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине сообщили, что судсидии будут начисляться по факту, а не от общей площади отапливаемого помещения. Кроме того, у украинцев появиться возможность отрабатывать долги по коммуналке. Привлекать к работе будут только по желанию. К примеру, если владелец одной из квартиры не имеет материальной возможности оплатить счета, по согласию с ОСМД он может покрасить подъезд, облагородить придомовую территорию
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!