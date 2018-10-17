Врач рассказал, может ли стресс вызвать инфаркт

Здоровье

В отличие от артериальной гипертензии, курения, гиподинамии, сахарного диабета, стресс не считается серьезным фактором риска, который может вызвать инфаркт. Об этом во время прямой линии «ФАКТОВ» рассказал кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук.

«Молва преувеличивает опасность стресса. Наука не считает его серьезным фактором риска, в отличие от других — артериальной гипертензии, курения, гиподинамии, сахарного диабета. Хотя совсем сбрасывать стресс со счетов нельзя, ведь у человека во время сильного волнения подскакивает давление, увеличивается частота сердечных сокращений», — отметил кардиолог.

Доктор описал первые признаки инфаркта: острая боль за грудиной, чаще всего давящая или жгучая, слабость, головокружение, липкий пот, чувство страха и паника.

По его словам, эта болезнь не всегда проявляется ярко.

«Почему-то многие люди считают, что должно болеть слева в груди. Но типичная боль локализуется по центру за грудиной. Одни люди принимают ее за проблемы с бронхами, другие ищут причину в пищеводе и желудке. Боль со временем может отпустить, а потом врач на кардиограмме видит, что больной перенес инфаркт на ногах», — уточнил Яремчук.

То, насколько сильно во время инфаркта пострадает сердце, зависит от времени, в течение которого сердце не получает полноценного кровоснабжения.

«Если обтурация стопроцентная, то достаточно 15 минут, чтобы обескровленная сердечная мышца погибла. При сужении меньше 70 процентов шансы на спасение увеличиваются. Но помощь необходимо оказать как можно скорее, пока не закрылось „золотое окно“ и сердечная мышца еще жива. Чем быстрее восстановим кровоснабжение сердца, тем меньше шансов у инфаркта. Если он и случится, то будет менее обширный», — добавил врач.

Кардиолог советует, как быстрее восстановиться после сердечной катастрофы. Для этого необходимо:

- принимать лекарства: сдерживающие атеросклероз (статины), разжижающие кровь и другие, назначенные врачом; - заниматься физкультурой, не допуская появления боли и одышки; - исключить или хотя бы ограничить животные жиры, а больше налегать на растительную пищу; -регулярно делать кардиограмму, проверять уровень холестерина и сахар в крови. Более подробно о том, как распознать инфаркт, а также о том, существует ли возможность его предотвратить читайте в материале «ФАКТОВ»: «Как распознать подступающий инфаркт и можно ли его предотвратить, — врач-кардиолог».

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