Как долго будет дешеветь доллар: прогноз экспертов

Деньги

Праздники закончились, и на финансовом рынке наблюдается оживление. Правда, вопреки прогнозам и ожиданиям доллар дорожать не стал. Гривня по-прежнему укрепляет свои позиции относительно валюты США. Так, на 17 октября Национальный банк установил курс доллара на уровне 27,93 грн. Таким образом, после выходных гривня в официальном курсе подорожала еще на 5 копеек, а с начала осени (3 сентября) укрепилась на 38 копеек

— За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2—0,6 процента, — рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США опустился с 28,09 грн до 27,93 грн (минус 0,6 процента). Спрос—предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время просел с 28,030—28,050 грн до 27,91—27,935 грн (минус 0,4 процента). Средние курсы покупки—продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,94—28,17 грн до 27,86—28,11 грн (минус 0,2—0,3 процента). Скорее всего, на текущей неделе доллар продолжит падение. На межбанке валюта США будет торговаться в районе 27,8 грн, а наличный доллар в банках подешевеет до 27,8—28,0 грн.

Пока финансисты не волнуются относительно стабильности гривни, и считают, что до 20 октября национальная валюта будет укрепляться. Ожидается, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект государственного бюджета на 2019 год.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Facebook. «На этой неделе ожидаем бюджетные выводы и первое чтение проекта госбюджета-2019. Народные депутаты уже подали более двух тысяч предложений», — написал он. Гройсман отметил, что нужно принять сбалансированный и реалистичный бюджет, который позволит профинансировать приоритетные сферы.

Как бы там ни было, но межбанк на этой неделе также открылся снижением курса доллара.

— Во вторник, 16 октября, доллара потерял 5 копеек, и межбанковские торги закрылись в рамках 27,90—27,92 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. — Валютное предложение было очень широким, в основном доллары продавали аграрии. Нацбанк старался максимально воспользоваться ситуацией и активно скупал в анонимном режиме в функционале Matching валюту США для пополнения своих золотовалютных резервов — по 27,92—27,9250 грн. По разным оценкам, регулятор приобрел от 10 млн до 15 млн долларов.

— Сейчас курс доллара находится в фазе формирования локального дна. Этот процесс может затянуться на несколько торговых сессий. Но где-то в двадцатых числах октября должно возобновиться восходящее движение курса доллара до 28,20 грн, — считает начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

В столичных обменных пунктах стоимость валюты США практически не изменилась с прошлой недели. Например, 17 октября, самый дешевый наличный доллар стоит 27,97 грн (минус 10 копеек с 8 октября). Средний курсовой диапазон в кассах банков и обменных пунктах находится около психологической отметки в 28 гривен: покупка 27,47—27,60 грн, продажа — 28,05—28,10 грн за доллар.

После стремительного взлета курса евро на прошлой неделе, сейчас наблюдается незначительный откат. Так, на 17 октября Нацбанк определил стоимость евро на уровне 32,36 грн, а в пятницу, 12 октября, официальная стоимость евро составляла 32,39 грн. В обменных пунктах цены на евро остались на прежнем уровне: покупка — 32,11—32,15 грн, продажа — 32,63—32,72 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что курс доллара опустился ниже психологической отметки 28 гривен.

Кроме того, финансист рассказал, будет ли в ближайшее время дешеветь валюта.

А в начале месяца МВФ предупредил о возможном падении курса гривни.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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