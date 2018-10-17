Происшествия

Погибли десять человек: появилось первое видео с места взрыва в Керчи

В среду, 17 октября, в оккупированном городе Керчь прогремел взрыв в столовой политехнического техникума. По предварительным данным, вследствие ЧП погибли десять человек, еще около полусотни пострадали.

В интернете уже появилось первое видео с места событий.

Российские силовики уже рассматривают версию теракта. По некоторым данным, взорвался газ, однако по другой информации кто-то забросил через окно бутылку в окно столовой. Впрочем, много разных слухов уже пошли по соцсетям.

При этом других данных на данный момент нет. Есть информация, что возле здания учебного заведения заметили «подозрительного мужчину».

Как известно, украинский полуостров Крым в 2014 году был аннексирован Россией. После этого там часто ловят «диверсантов», обвиняя Украину в подготовке терактов.

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