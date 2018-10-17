Трупов полно: рассказ директора техникума о взрыве в Керчи

Происшествия

На месте нападения на политехнический техникум в оккупированной Керчи находится много трупов. Об этом рассказала директор учебного заведения, которая выехала оттуда за 10 минут до нападения.

На видео, опубликованном в сети, руководитель техникума рассказывает по телефону кому-то, как устроили нападение.

«Трупов полно. Детей трупов полно. Настоящий теракт. Взорвали холл. Бегали потом бросали взрывные пакеты. Бегали с автоматами», — рассказывает женщина.

Напомним, по предварительным данным жертвами взрыва стали десять человек. В то же время в сети ходят слухи, что вооруженные люди расстреливали учащихся прямо в классах, потому на данный момент говорить об окончательном количестве жертв рано.

По информации оккупантов, причиной взрыва стало взрывное устройство. Изначально говорили о взрыве газовых баллонов.

Больше фото и видео с места взрыва в Керчи смотрите здесь.

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