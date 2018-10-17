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Впервые без каблуков: Меган Маркл надела туфли из пластиковых бутылок (фото)
Беременная первенцем Меган Маркл впервые появилась на публике в туфлях без каблуков. Как пишет News.com.ua, это произошло в Сиднее — во время одного из выходов в свет герцога и герцогини Сассекских, совершающих сейчас свое первое зарубежное турне.
Удобные туфли американской фирмы Rothy’s стоимостью 125 долларов сделаны из переработанных пластиковых бутылок и позиционируются, как обувь, которая помогает бороться за охрану окружающей среды. Журнал Vogue назвал их «самой политически корректной обувью на планете». Их можно стирать в машине, и они настолько компактны, что помещаются в дамскую сумочку.
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Балетки предлагаются в разных цветах. 37-летняя Меган выбрала классический черный.
Ранее сайт бренда, в платье которого Меган вышла на публику после объявления о беременности, рухнул из-за наплыва посетителей.
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