- 18:31 Пробное внешнее оценивание-2019: названы даты
- 18:26 Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след»
- 18:17 Киевская афиша: 18–24 октября
- 18:07 Украинские заробитчане попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие
- 18:02 Кровавая бойня в Керчи: что известно на данный момент
- 17:43 Самолет с Меланией Трамп на борту совершил экстренную посадку
- 17:43 На месте катастрофы истребителя под Винницей найден черный ящик: что известно
- 17:22 Мы будем опираться на людей, которые искренне желают изменить Киев к лучшему, — Владимир Колот
- 17:19 Законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату уже в Раде
- 17:10 Сергей Притула стал секс-инструктором
Законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату уже в Раде
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату. Текст документа «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» зарегистрирован обнародован на сайте парламента в среду, 17 октября.
Законопроект определен Президентом как неотложный.
В соответствии с документом, церковь, входящая в состав Национального заповедника и находящаяся в государственной собственности как памятник архитектуры национального значения, передается Вселенскому патриархату в бесплатное постоянное пользование для осуществления богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
Предоставление автокефалии Украинской церкви Синод Вселенского патриархата поддержал 11 октября. Тогда же Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признал незаконной аннексии территории Украины Московским патриархатом.
Передать Томос планируют уже предстоятелю единой Украинской поместной церкви.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...