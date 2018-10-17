Украина

Законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату уже в Раде

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату. Текст документа «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» зарегистрирован обнародован на сайте парламента в среду, 17 октября.

Законопроект определен Президентом как неотложный.

В соответствии с документом, церковь, входящая в состав Национального заповедника и находящаяся в государственной собственности как памятник архитектуры национального значения, передается Вселенскому патриархату в бесплатное постоянное пользование для осуществления богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Предоставление автокефалии Украинской церкви Синод Вселенского патриархата поддержал 11 октября. Тогда же Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признал незаконной аннексии территории Украины Московским патриархатом.

Передать Томос планируют уже предстоятелю единой Украинской поместной церкви.

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