- 18:31 Пробное внешнее оценивание-2019: названы даты
- 18:26 Россия устроила бойню в Керчи и будет искать там «украинский след»
- 18:17 Киевская афиша: 18–24 октября
- 18:07 Украинские заробитчане попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие
- 18:02 Кровавая бойня в Керчи: что известно на данный момент
- 17:43 Самолет с Меланией Трамп на борту совершил экстренную посадку
- 17:43 На месте катастрофы истребителя под Винницей найден черный ящик: что известно
- 17:22 Мы будем опираться на людей, которые искренне желают изменить Киев к лучшему, — Владимир Колот
- 17:19 Законопроект о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату уже в Раде
- 17:10 Сергей Притула стал секс-инструктором
Украинские заробитчане попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие
В Польше в ДТП пострадали украинские заробитчане. По оперативной информации Департамента консульской службы Украины, погибших среди украинцев, которые ехали в микроавтобусе, нет, а получившие травмы госпитализированы.
Авто с украинцами совершило лобовое столкновение с другим участником дорожного движения на прямой автодороге в селе Нова Кишева Хрусты в северо-западном регионе страны.
По данным польских СМИ, микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб, причем виновником ДТП был водитель Passat.
Травмировані 28-летний водитель микроавтобуса (житель Силезского воеводства) и семь пассажиров, среди которых, кроме украинцев, были граждане Пакистана.
Напомним, в августе в Польше попал в смертельное ДТП украинский автобус. Тогда погибли трое пассажиров. Следствие установило, что водитель-украинец на момент аварии находился под действием психотропных средств.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter