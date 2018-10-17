Происшествия

Украинские заробитчане попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие

В Польше в ДТП пострадали украинские заробитчане. По оперативной информации Департамента консульской службы Украины, погибших среди украинцев, которые ехали в микроавтобусе, нет, а получившие травмы госпитализированы.

Авто с украинцами совершило лобовое столкновение с другим участником дорожного движения на прямой автодороге в селе Нова Кишева Хрусты в северо-западном регионе страны.

По данным польских СМИ, микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб, причем виновником ДТП был водитель Passat.

Травмировані 28-летний водитель микроавтобуса (житель Силезского воеводства) и семь пассажиров, среди которых, кроме украинцев, были граждане Пакистана.

Напомним, в августе в Польше попал в смертельное ДТП украинский автобус. Тогда погибли трое пассажиров. Следствие установило, что водитель-украинец на момент аварии находился под действием психотропных средств.

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