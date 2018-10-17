Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Это украинские граждане": Порошенко отреагировал на трагедию в Керчи

19:45 17 октября 2018   1079
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство в связи с событиями в политехническом колледже в Керчи по статье «Террористический акт». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

На встрече с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы он назвал случившееся «ужасным убийством».

Президент акцентировал внимание на важности расследования таких дел для Украины, поскольку Крым остается территорией Украины, а украинцы, живущие в оккупации на полуострове, остаются гражданами нашего государства.

«Почему для нас это так важно? Потому, что это есть украинские граждане. И, конечно, когда гибнут украинские граждане, где бы это не происходило — это трагедия», — сказал Порошенко, выразив соболезнования украинцам, потерявшим детей и близких.

Напомним, жертвами теракта в политехническом техникуме Керчи стали 19 человек, включая самого убийцу Владислава Рослякова.

Ранее военный эксперт рассказал «ФАКТАМ», зачем Россия устроила теракт в Керчи, а российские пропагандисты уже нашли в теракте в Керчи «украинский след».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины