Украина

"Это украинские граждане": Порошенко отреагировал на трагедию в Керчи

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство в связи с событиями в политехническом колледже в Керчи по статье «Террористический акт». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

На встрече с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы он назвал случившееся «ужасным убийством».

Президент акцентировал внимание на важности расследования таких дел для Украины, поскольку Крым остается территорией Украины, а украинцы, живущие в оккупации на полуострове, остаются гражданами нашего государства.

«Почему для нас это так важно? Потому, что это есть украинские граждане. И, конечно, когда гибнут украинские граждане, где бы это не происходило — это трагедия», — сказал Порошенко, выразив соболезнования украинцам, потерявшим детей и близких.

Напомним, жертвами теракта в политехническом техникуме Керчи стали 19 человек, включая самого убийцу Владислава Рослякова.

Ранее военный эксперт рассказал «ФАКТАМ», зачем Россия устроила теракт в Керчи, а российские пропагандисты уже нашли в теракте в Керчи «украинский след».

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