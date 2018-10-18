Расстрел в Керчи: оккупанты усилят охрану моста Путина в Крым

Украина

Охрана Крымского моста будет усилена после расстрела студентов колледжа в Керчи. Об этом заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, передает «Интерфакс».

«Есть стандартные процедуры, которые связаны с обеспечением безопасности транспортного перехода Крымского моста. Эти процедуры предусматривают, что управление ведомственной охраны Крымского моста осуществляет патрулирование и охрану. Частота этого патрулирования будет усилена», — сказал он журналистам.

По его словам Дитриха, количество тех, кто обеспечивает патрулирование, будет увеличено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», около полудня 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в местном политехническом техникуме. Организатор атаки на колледж — 22-летний житель Керчи — покончил с собой. По последним данным, погибло 19 человек, пострадали 53 человека. Из них 12 человек остаются в тяжелом состоянии. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

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