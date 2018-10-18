Происшествия

Пятеро взрослых и 15 подростков: все убитые в Керчи были студентами и сотрудниками колледжа

Все 20 человек, которые погибли при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи, были студентами и сотрудниками этого учебного учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы городской администрации Дилявера Мельгазиева.

«Среди погибших 15 студентов, из них шестеро несовершеннолетних… Пять взрослых — это работники колледжа», — сказал Мельгазиев.

Напомним, что по последним данным, в результате произошедшего погибли 20 человек, десятки пострадали. Власти Крыма объявили трехдневный траур по жертвам трагедии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

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