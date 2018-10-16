Конец близок: «Звезда смерти» начала безжалостную бомбардировку Луны, на очереди – Земля (видео)

Наука и технологии

Несколько дней назад житель Канады Daniil Tumanny, проживающий в провинции Саскачеван, разместил в сети видеозапись того, как огромный метеорит появляется ниоткуда и на огромной скорости врезается в поверхность Луны, поднимая столбы пыли (видео в конце новости).

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Сообщается, что мужчина сначала подумал, что стал свидетелем очередного НЛО, однако просмотрев заснятую на камеру запись, испытал шок. По его словам, он был поражен как размерами метеорита, так и громадной ударной волной от него и поднятыми вверх тоннами лунного грунта.

После изучения записи рядом известных уфологов они пришли к выводу, что ролик не является монтажом, и, скорее всего, канадец стал свидетелем начала апокалипсиса.

По мнению специалистов, Нибиру начала бомбардировку Луны. Как известно, «Звезду смерти» окружает огромное количество метеоритов, которые она сбрасывает на другие космические объекты.

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Уфологи уверены, что вскоре Нибиру доберется и до Земли, так как следующий метеорит может полететь прямо в поверхность нашей планеты, вызвав на ней необратимые изменения и катаклизмы: извержения вулканов, цунами, землетрясения и т. д.

В доказательство справедливости такой точки зрения исследователи приводят факт того, что Нибиру уже видна во многих местах планеты. Недавно ее, к примеру, сфотографировали в пустые в ОАЭ. Планета Х загорелась в небе вместе с Солнцем и была при этом намного ярче Луны.

Конечно, как у любой теории, у данной версии есть много противников, но, как известно, лучше быть предупрежденным и подготовленным, чем скептически не замечать очевидных фактов и стать первой жертвой удара злобных инопланетян.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первые пришельцы уже высадились на Землю и готовы мстить землянам: в Китае замечен ужасающе громадный бог с Нибиру, который выходил из луча света космического корабля.

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