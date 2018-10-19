Программа «Доступное жилье» в Украине заработает по-новому: что надо знать

Деньги

В Украине тысячи семей не имеют собственного жилья и могут о нем только мечтать. Зачастую люди стараются решить проблему самостоятельно. Но на самом деле в нашей стране существуют государственные и муниципальные программы, помогающие решить пресловутый квартирный вопрос. Наиболее популярной является государственная программа «Доступное жилье». А на днях Кабинет министров утвердил постановление, вносящее существенные изменения в порядок обеспечения граждан доступным жильем, и механизм использования для этого государственных средств (напомним, что изменения в программу «Доступное жилье» вносились и в прошлом году — тогда был урегулирован вопрос участия в ней переселенцев и участников АТО). Подробнее об этих новшествах «ФАКТЫ» попросили рассказать председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергея Комнатного.

«Для семей переселенцев или участников АТО государство компенсирует 50 процентов от стоимости нормативной площади жилья»

— Прежде чем мы перейдем к нововведениям, напомните, пожалуйста, кто и при каких условиях может рассчитывать на государственную помощь при покупке жилья?

— Право на участие в программе «Доступное жилье» имеет семья, которая либо стоит на квартирном учете, либо не имеет в собственности жилья, либо это жилье не соответствует определенным нормам, а именно на каждого человека приходится менее 13,65 квадратного метра площади. Семья должна иметь определенный уровень доходов, о чем я далее расскажу подробнее. Если семья отвечает этим критериям, то она получает право на приобретение при государственной финансовой поддержке жилья с нормативной площадью 21 квадратный метр на каждого члена семьи плюс 10,5 квадратного метра на всех. То есть семья из трех человек имеет право на приобретение с помощью государства 73,5 квадратного метра в новой квартире.

Если это семья переселенцев или участника АТО, то государство компенсирует 50 процентов от стоимости нормативной площади квартиры, то есть от 73,5 квадратного метра. В остальных случаях компенсируется 30 процентов от цены нормативной площади жилья.

Для начала нужно подать заявку на участие в программе. Это можно сделать на сайте фонда или в региональном управлении. Претендента регистрируют и ставят в общую очередь. Когда подойдет его очередь, в региональное управление нужно подать следующие документы: паспорта и идентификационные коды всех членов семьи; документы, подтверждающие родственную связь, то есть свидетельства о браке и рождении; документы о доходах всех работоспособных членов семьи; документы, подтверждающие потребность в жилье, — справка о квартирном учете либо извлечение из Госреестра имущественных прав, по которому видно, что семья не имеет жилья или его площадь меньше 13,65 квадратного метра на человека. Для переселенцев принимается во внимание только то жилье, которое находится на подконтрольной Украине территории. Так, квартира в Донецке или Луганске учитываться не будет.

После получения этих документов мы передаем их на рассмотрение комиссии Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ. После проверки документов принимается решение о выделении средств на господдержку. Далее необходимо найти жилье, соответствующее определенным параметрам, о которых я расскажу позже.

Когда квартира выбрана, мы делаем финансовый расчет государственной поддержки, человек открывает счет в банке, мы подписываем договор и оплачиваем квартиру: фонд — свою часть, а человек — свою. После этого покупатель подписывает с застройщиком договор купли-продажи и получает право собственности на жилье.

— Так какие же новшества были недавно утверждены правительством?

— В первую очередь новое постановление Кабинета министров внесло ряд технических изменений. Ранее существовало два порядка, касающихся участия граждан в государственной программе «Доступное жилье». Сейчас они ликвидированы, и появился единый обобщенный порядок. В первую очередь это удобно для людей, желающих получить информацию о программе. Теперь они читают один порядок и четко понимают, на что имеют право и что для этого нужно делать.

Раньше отбор строящихся объектов, в которых можно покупать квартиры с привлечением средств по программе «Доступное жилье», осуществляла межведомственная комиссия Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. То есть определенное количество чиновников и представителей общественных организаций рассматривали предложение застройщиков и решали, кому из них предоставить право участвовать в программе, а кому запретить. И люди могли покупать квартиры только у избранных застройщиков. Теперь этого больше нет. Сегодня человек сам может изучить рынок нового жилья в своем регионе и самостоятельно решить, в каком именно новом жилом доме он хочет купить квартиру при поддержке государства.

«Предельная цена квадратного метра киевской квартиры для участия в программе „Доступное жилье“ составляет 22 тысячи 832 гривни»

— Получается, теперь нет перечня отобранных строек, а людям предоставлена полная свобода выбора?

— Никаких списков рекомендованных застройщиков не будет. Но выбранный новый дом должен соответствовать установленным требованиям. Они очень простые. Строительный объект должен быть полностью законным. Застройщик обязан иметь лицензию, разрешение на строительство, право собственности либо долгосрочной аренды на земельный участок, на котором возводится строение. Причем все эти документы должны быть действительными, их срок не должен истечь. А объект, в котором человек решил купить квартиру, планируется достроить не позднее чем через 12 месяцев со дня подписания договора.

Если раньше по программе «Доступное жилье» квартиру можно было приобрести только на этапе строительства дома, то теперь это можно сделать и в уже сданном в эксплуатацию доме. Но это обязательно должна быть новостройка. Ведь только в Киеве более 70 тысяч непроданных квартир в новых жилых комплексах. А мы в прошлом году заставляли людей идти и искать квартиры исключительно на стадии строительства дома. Теперь это необязательное требование, ведь покупка новой готовой квартиры — тоже инвестиция в строительную отрасль.

Раньше у нас не ограничивалась стоимость квартиры. Теоретически это могло привести к тому, что люди покупали бы дорогое жилье, используя бюджетные деньги. Подобных случаев не было, тем не менее даже теоретическую возможность такого использования средств программы «Доступное жилье» мы исключили. Теперь в программе участвует только жилье, стоимость которого не выше определенного уровня, установленного для каждого региона и города отдельно.

— А откуда эта стоимость берется?

— Предельная стоимость квадратного метра квартиры высчитывается на основе показателя опосредованной стоимости выполнения строительно-монтажных работ при возведении нового жилья, ежегодно устанавливаемого Минрегионстроем, и умноженного на специальный региональный коэффициент. Например, для Киева опосредованная стоимость квадратного метра нового жилья установлена на уровне 13 тысяч 47 гривен, а коэффициент составляет 1,75. В результате граничная стоимость квадратного метра квартиры для участия в программе «Доступное жилье» составляет 22 тысячи 832 гривни. Сегодня за такую цену в Киеве можно легко найти достойное жилье.

— Нужно ли претендентам на участие в программе стоять на квартирном учете как нуждающимся в улучшении жилищных условий?

— Необязательно. Здесь тоже сделаны изменения. Раньше в программе могли принимать участие только люди, которые стоят на квартучете, не имея в собственности жилья, либо площадь этого жилья меньше чем 13,65 квадратного метра на каждого члена семьи. Причем не важно, как долго претендент находится в такой жизненной ситуации. В результате возникали случаи злоупотреблений. Например, человек имеет просторную квартиру, но переписывает ее на родственников и юридически становится бездомным. Становится на квартучет и сразу подает документы на участие в программе. И по формальным признакам мы не могли ему отказать.

Сейчас ситуацию исправили. Теперь в ущемленных жилищных условиях семья претендента должна пребывать не менее трех лет. Только после этого можно подавать заявку на участие в программе «Доступное жилье».

Кстати, следующее новшество устранило еще одну лазейку для хитрецов. Раньше человек мог приобрести квартиру по программе «Доступное жилье», то есть с использованием государственных средств, и тут же ее продать, положив всю вырученную сумму себе в карман. Теперь же, если он в течение трех лет после приобретения квартиры по нашей программе ее продает, обязан вернуть государству полученные деньги. Мы эти деньги направим на поддержку тех, кто в этом нуждается.

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— А кто будет контролировать, продаются квартиры или нет?

— Контролировать будет наш фонд. Во-первых, человек, купивший квартиру с привлечением бюджетных денег, обязан будет ежегодно на протяжении трех лет документально подтверждать свое право собственности на эту квартиру. Если мы не получили подтверждение вовремя, то сразу идет обращение в прокуратуру. Если факт нарушения подтверждается, то дело передается в суд, и затраченные государством деньги взыскиваются с гражданина. Тем более что сейчас довольно просто с помощью открытого реестра прав собственности мониторить, кому принадлежат квартиры, купленные участниками программы «Доступное жилье».

— Есть ли какие-то ограничения по благосостоянию участников программы «Доступное жилье?

— Есть. Раньше, в принципе, в программе могли принять участие люди с большими доходами. Например, семья из трех человек с общим месячным доходом 150 тысяч гривен, но не имеющая собственного жилья, могла подать заявление и стать в очередь на получение государственной поддержки для покупки квартиры. Теперь введены ограничения. К участию в программе не будут допускаться претенденты, чей месячный доход превышает трехкратный уровень средней заработной платы по данному региону. Если взять усредненный показатель по Украине, то доход претендентов должен составлять не более 25 тысяч гривен на человека. То есть, если семья из трех человек ежемесячно зарабатывает больше чем 76,5 тысячи гривен, в государственной поддержке им будет отказано. Ведь с таким доходом эта семья может решить квартирный вопрос самостоятельно.

Не забывайте, что программа «Доступное жилье» — это не социальный проект по предоставлению бесплатных квартир. Нет! Квартиры покупаются по рыночной цене, и минимум половину их стоимости люди вносят самостоятельно. А значит, у них должны быть нормальные доходы и сбережения. Хочу подчеркнуть, что программа «Доступное жилье» ориентирована на экономически активный средний класс. Бедные люди в ней участвовать не смогут, так как у них нет денег на свою часть стоимости квартиры, а богатых мы отсекаем.

— К сожалению, у нас недвижимость постоянно дорожает. Не заявит ли застройщик, что цена квартиры за время достройки дома выросла и разницу нужно доплатить?

— Наш порядок не регулирует такие вопросы. Более того, у нас теперь даже не будет договора со строительной компанией. Это исключительно договорные отношения покупателя и застройщика. Но, если этот нюанс договором не учтен и произойдет повышение стоимости квартиры, государственная поддержка пересчитываться не будет.

«Подать заявку на участие в программе можно не выходя из дома»

— А могут ли люди свою часть стоимости квартиры погасить за счет банковского кредита?

— Могут, и раньше могли. Но сейчас внесены некоторые важные изменения. Раньше порядок взаимодействия с банками не был урегулирован. Люди могли брать ссуды в банке, но исключительно на свой страх и под свою ответственность. Сейчас установлен порядок взаимодействия с банковскими структурами. Кроме того, уже подписаны меморандумы о сотрудничестве нашего фонда с некоторыми банками. Человек может выбрать банк, с которым мы сотрудничаем, и в этом финучреждении докредитоваться, то есть получить в долг недостающую сумму.

В последнее время мы часто сталкиваемся с ситуациями, особенно в случаях с переселенцами, когда у семьи есть, допустим, 100 тысяч гривен. Квартира стоит 600 тысяч гривен. Фонд переселенцам выделяет 300 тысяч на покупку жилья. А где взять недостающие 200 тысяч? Сейчас это можно будет сделать с помощью банков, на условиях, которые прописаны в меморандуме о сотрудничестве между банком и нашим фондом.

Кстати, сейчас кардинально изменился и порядок распределения бюджетных денег на программу «Доступное жилье» по регионам. Если раньше деньги распределялись в соответствии с количеством в области очередников, то теперь — в зависимости от количества населения в каждом регионе. Так будет более справедливо. Ведь не секрет, что в Донецкой и Луганской областях зарегистрированных очередников во много раз больше, чем в других регионах. Зачастую это переселенцы. Но не все они хотят жить именно в этих регионах.

Кроме того, теперь вся информация, касающаяся участников программы, распределения денег, выделения их на покупку конкретных квартир, абсолютно открыта и доступна в режиме онлайн любому человеку.

Еще в прошлом году наш фонд начал реализовывать программу по открытым спискам участников на нашем сайте. Также была создана возможность онлайн-регистрации для участия в программе. Но это были исключительно наши инициативы, и они никак не были урегулированы. Например, при смене руководства фонда открытые списки могли аннулировать и опять решать в ручном режиме, кому давать деньги, а кого придержать. Теперь все наши новшества узаконены правительственным постановлением и почва для коррупции при выделении средств фонда ликвидирована. Главное — полностью нивелирована возможность чиновника влиять на процессы работы программы.

— Выходит, сейчас, если люди подали все документы и стали участниками программы, то информация о них сразу появляется на вашем сайте?

— Да. Они попадают в электронный реестр участников программы «Доступное жилье» и получают определенное место в очереди на получение государственной помощи, — продолжает Сергей Комнатный. — Хочу отметить, что это живая очередь. Все видят, кто за кем стоит. Там же можно найти информацию, кому помощь уже предоставили и на какую сумму, а также о тех, кому было отказано и по какой причине.

На нашем сайте все желающие могут заполнить анкету и подать заявку на участие в программе не выходя из дома. Когда подойдет его очередь, претендент должен будет принести в местное управление фонда пакет необходимых документов.

— А сколько людей уже зарегистрировано в программе и какое количество квартир куплено при поддержке фонда?

— По всей Украине уже зарегистрировано более 8 тысяч претендентов на участие в программе «Доступное жилье». Из них 70 процентов — это переселенцы. В нынешнем году квартирами будет обеспечено 300—330 семей. К сожалению, это связано исключительно с низким финансированием программы из государственного бюджета. На нынешний год нам выделили всего 100 миллионов гривен. Мы считаем, что на нужды программы необходимо закладывать в госбюджет хотя бы миллиард гривен. Тогда мы ежегодно могли бы помогать обрести крышу над головой белее чем трем тысячам семей.

— Сколько денег государство собирается вам выделить на следующий год?

— В проекте госбюджета на 2019 год запланировано 100 миллионов. Ни нас, ни людей это, конечно, не устраивает. Бюджетный запрос фонда по программе «Доступное жилье» на следующий год составляет порядка миллиарда гривен. Вот эти деньги уже позволили бы показать совершенно другие результаты в обеспечении людей собственными квартирами. Поэтому мы работаем с депутатским корпусом, убеждая увеличить финансирование программы.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как теперь будет предоставляться жилье военным и их семьям.

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