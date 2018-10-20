Время от времени каждый мужчина мечтает стать холостяком, — Григорий Решетник

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Канал СТБ приступил к работе над девятым сезоном романтического реалити «Холостяк». Поиски главного героя на этот раз заняли несколько месяцев, и в конце августа его имя было официально оглашено. В очередном сезоне девушки будут бороться за сердце радиоведущего и журналиста Никиты Добрынина. Впервые на роль холостяка приглашен разведенный мужчина. Правда, руководители проекта говорят, что опыт Никиты в семейных делах — большой плюс.

Известно, что на первом свидании холостяку пришлось выбирать среди 25 девушек. Десять из них прошли дальше в шоу и готовы бороться за главный приз. По традиции группа проекта отправится в путешествия по Украине и за границу. Финал проекта состоится в романтическом месте, которое держат в тайне до последнего. Как и имена тех, кто борется за сердце холостяка. Раскрывает некоторые секреты девятого сезона постоянный ведущий реалити Григорий Решетник, признаваясь, что многое в сценарии «Холостяка» пишет сама жизнь.

— Признаться, зрители ждут, когда на проекте появится первая семейная пара.

— На самом деле в проекте «Холостяк» нет цели, чтобы все завершилось свадьбой. Скорее, это реалити об отношениях женщин и мужчин, влюбленности, зарождении отношений. Мне кажется, у нас даже в чем-то социальная миссия — мы подсказываем зрителям, что отношения — это прекрасно и нужно не ждать, а бороться за свое счастье, как это делают наши участницы. И, кстати, семейная пара у нас уже есть. Недавно седьмой холостяк Дмитрий Черкасов объявил о том, что он женился и пара ожидает рождения ребенка. А познакомился со своей избранницей Дима как раз благодаря проекту.

— Что вы чувствуете, приступая к работе над очередным «Холостяком»?

— Это всегда очень интересно — сезон зависит от того, кто холостяк и какие участницы. В этом сезоне наш герой Никита Добрынин — уверенный, целеустремленный, успешный мужчина, который уже был женат и понимает всю сложность выстраивания отношений. Девушкам, конечно же, нелегко с таким мужчиной, но, вижу, они стараются. Искренне рад, что вновь веду этот проект. Хотя бы потому, что я — человек семейный и могу посоветовать что-то не только холостяку, но и девушкам, например, как себя вести. Рассказываю девушкам, что нравится современным мужчинам. Признаюсь, сам с нетерпением жду весны 2019 года, когда выйдет наш сезон.



* Григорий Решетник: «Когда рождаются дети, это еще больше скрепляет семью. Нужно просто преданно любить и всегда доверять друг другу». На фото — с женой и детьми

— Правда, что проект никогда не снимает дублей?

— Более того! У нас реалити, где нет прописанных реплик. Все, что показано на экране, — неподдельные эмоции. И у меня в том числе. Поэтому, наверное, как и в жизни, отношения холостяков с девушками не всегда заканчиваются веселой свадьбой. Но для участниц это огромный опыт и многие благодарят команду после финала за то, что смогли осознать свои ошибки.

— Уже прошла первая вечеринка — знакомство с холостяком. Как вам участницы проекта?

— Девчонки абсолютно разные, каждая со своей историей, биографией и жизненным опытом. Первая вечеринка, как всегда, очень сложная для холостяка, потому что в этот день ему нужно расстаться сразу с десятью девушками. Понятно, Никита боялся ошибиться. Перед началом вечеринки я всегда говорю участницам, что все зависит от них: если они проявляют инициативу, холостяк обязательно их заметит. Все как в жизни. Знаю, большинство девушек смотрели предыдущие сезоны проекта, анализировали поведение участниц и на старте пытались строить свою стратегию поведения. Но ведь до первого дня знакомства они не знают, кто будет холостяком, поэтому все их расчеты могут оказаться неправильными. В общем, мне самому интересно посмотреть, что из этого получится.

— В этом сезоне изменятся правила реалити?

— Кардинальным образом они меняться не будут. Но в нашем реалити главный — холостяк, и все решения принимаются прежде всего им. Особенно, что касается свиданий, подарков, сюрпризов. Понятно, все это обсуждается со съемочной группой, но многие вещи в нашем реалити зависят от эмоций девушек. А предсказать их реакцию порой невозможно!

— Какой ваш любимый момент на шоу?

— Сложно сказать. Знаете, даже когда девушки не на свидании, а общаются друг с другом, могут происходить совершенно неожиданные признания! Но, наверное, больше всего я жду Церемонии Роз — страсти так накаляются на съемочной площадке, что, кажется, наэлектризован даже воздух. И, конечно, все мы волнуемся накануне финала. Когда остаются только две участницы, начинаются настоящие терзания. Бывает, холостяк часами думает и не спит ночами, чтобы принять решение. Я уже не говорю о девушках. Мне кажется, на последних этапах они вообще перестают спать!



* «В этом сезоне наш герой — радиоведущий и журналист Никита Добрынин. Это успешный мужчина, который был женат и понимает всю сложность отношений», — говорит Григорий Решетник



— Признайтесь, вы верите в их искренность?

— Знаете, за время проекта я превращаюсь в доверительную особу для девочек. Они начинают со мной откровенничать, передают записки для главного героя, подарочки, сюрпризы, намекают о том, что придумали свидания. Я вижу, что в этом они искренни. В конце концов, на этом проекте невозможно притворяться — на какое-то время реалити просто становится частью жизни.

— Вы общаетесь с кем-то из девушек после проекта?

— С Яной Станишевской, одной из героинь третьего сезона, мы стали не просто друзьями, но и кумовьями. Яна крестила моего младшего сына Диму, мы дружим семьями, у нее прекрасный супруг Виктор. У нас дружеские отношения с Розой Аль-Намри, которая сейчас ведет пост-шоу «Как выйти замуж». Наверное, многие уже забыли, что она тоже когда-то была холостячкой! По большому счету все наши финалистки были яркими: Анетти, Алена Лесык, Яна Соломко…

— Считается, что самыми удачными стали проекты с главными героями Максимом Чмерковским и Иракли Макацария.

— Это действительно яркие мужчины. Но я бы не стал недооценивать других холостяков. Каждый из них — личность. К тому же разным девушкам нравится свой типаж. Я знаю много людей, которые до сих пор вспоминают Френсиса, Искорнева, Мельника, Черкасова. Мне кажется, что все это дело вкуса, а, как говорят, о вкусах не спорят. Зато благодаря новым холостякам каждый следующий сезон не похож на предыдущий.

— Наверняка во время съемок случаются непредвиденные ситуации.

— Их очень много! Форс-мажоры в нашей работе бывают часто, но телевизионщики к ним готовы. Один из самых напряженных сезонов был с Френсисом Метью. Помню, когда он, катаясь на лыжах на одном из свиданий, сломал руку и мы не останавливали съемки. Должны были улетать на Шри-Ланку, потом — в Финляндию. Из жары в холод. Френсис половину сезона перемещался со сломанной рукой. Бывают неожиданные моменты, связанные с погодой. В третьем сезоне мы снимали финал на Маврикии. Вдруг поднялся шторм, и мы никак не могли доснять эпизод. Просто сидели на острове и ждали хорошей погоды. Когда она наладилась, сумели все снять за два дня. Как-то несколько суток летели из Доминиканы в Украину. В Париже был сильный снегопад, рейсы отложены. Съемочной группе пришлось сутки провести в аэропорту, где нас успели заметить абсолютно все. Нам тогда пришлось непросто — сделать так, чтобы никто не понял, кто победил в финале «Холостяка».

— Если бы вы были свободны, согласились бы стать холостяком?

— Роль очень непростая. Но я уверен, что время от времени каждый мужчина мечтает стать холостяком, оказаться в центре внимания стольких девушек, ходить на прекрасные свидания! Правда, все это до момента, когда нужно делать выбор. Здесь мужчинам сложно. Это ответственность, а к ней не все готовы. Но если гипотетически предположить, что еще до женитьбы мне предложили стать холостяком, я бы мечтал, чтобы среди девушек была моя любимая Кристина.

— Вы в браке восемь лет. В чем секрет успешных отношений?

— Наверное, в любви, в том, что просто совпали две половинки, нам повезло встретить друг друга. Мы с Кристиной всегда остаемся друзьями, общаемся, умеем обсуждать разные ситуация. В нашей жизни не все гладко, бывают эмоциональные всплески — у нас сложные графики работы, командировки. Но рождаются дети, и это еще больше скрепляет семью. Нужно просто преданно любить, быть достойной половинкой, просчитывать риски и соблазны, думать головой и всегда доверять друг другу.

Напомним, ранее о закулисных интригах во время съемок восьмого сезона «Холостяка» в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала руководитель проекта Анна Калина.

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