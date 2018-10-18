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Депутаты отказались от подорожания алкоголя и сигарет
Верховная Рада на заседании 18 октября отклонила предложения правительства по повышению ставок акцизного налога на пиво, вина крепленые, спирт этиловый и спиртосодержащие продукты, а также на сигареты.
Ставки планировалось повысить на 9% ради «обеспечения формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведения размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами».
Этот же законопроект предусматривал повышение ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины (также на 9%) и рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (на 10,1%).
С 1 января 2018 года акциз на табачные изделия в Украине уже повысился на 30%.
Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении.
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