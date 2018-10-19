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Путин назвал расстрел в Керчи "результатом глобализации"
Нападение на колледж в Керчи в оккупированном Крыму, в результате которого погибли более 20 человек, стало результатом глобализации. К таком неожиданному выводу пришел президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Валдай» в Сочи, передает телеканал «Дождь».
«Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы», — заявил президент страны-агрессора.
По его мнению, решение напасть на колледж молодой человек принял под влиянием аналогичных преступлений в США.
«Молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев создают себе. Это значит, что мы все в целом вместе взятые — не только в России, в мире — в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям», — подытожил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур. Количество погибших в результате бойни в Керченском политехническом колледже составило 21 человек, все они опознаны. 15 жертв нападения в Керчи скончались на месте, еще шестеро умерли в больнице. Похороны погибших пройдут утром в пятницу. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей, пострадавших — по 500 тысяч рублей. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
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