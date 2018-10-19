Более половины: стало известно, сколько прихожан УПЦ МП поддерживают автокефалию

Украина

Свыше половины прихожан Московского патриархата поддерживают перспективу создания единой Украинской поместной церкви. Такие данные были получены в результате исследования социологической группы «Рейтинг».

Согласно полученным результатам, 54% респондентов позитивно относятся к идее предоставления УПЦ автокефалии.

Негативно воспринимают Томос для Украины 19% опрошенных, а 19% заявили, что к данному вопросу равнодушны.

Уровень поддержки автокефалии на западе страны составляет 68%, а в центре немного меньше — 58%. При этом к созданию поместной церкви более расположены люди пожилого возраста — таких оказалось 61%, а среди молодежи несколько меньше — 41%.

Социологи оценили уровень поддержки среди исключительно прихожан УПЦ МП, среди которых 28% заявили, что поддержат автокефалию.

«36% всех опрошенных считают, что создание единой поместной церкви скорее объединит страну, 23% утверждают, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества. В то же время 24% говорят о возможном расколе», — сказано в результатах социсследования.

Отмечается, что в опросе приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось с 27 сентября по 4 октября 2018 года. Ошибка репрезентативности — не более 2,2%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария. В ответ в РПЦ пригрозили «решительными и жесткими» действиями из-за решений Константинополя.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter