Не расслабляться: ученые предупредили землян о приближающихся магнитных бурях

Здоровье

В течение октября жители Земли пережили уже три магнитных бури, но расслабляться при этом не стоит: в течение следующих нескольких недель землян ожидает целый «магнитный всплеск». Об этом предупреждают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Петра Лебедева Российской академии наук.

Так, первая магнитная буря первого уровня ожидается уже сегодня, 19 октября. Кроме того, на следующий день можно ожидать магнитных возмущений.

В ноябре ожидаются слабые магнитные бури (уровень G1) 3 и 4 ноября. В следующие дни — 5 и 6 ноября — будут ощущаться магнитные колебания.

Напомним, что во время магнитных бурь и геомагнитных колебаний чувствительные люди могут испытывать головную боль, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение работоспособности и усталость, рост адреналина в крови, обострение хронических заболеваний, стрессы и депрессию. Состояние можно облегчить хорошим отдыхом, сбалансированным питанием и прогулками на свежем воздухе.

Поэтому врачи советуют людям, чувствительным к магнитным бурям, больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», от магнитных бурь страдают не только люди, но и различные технические устройства, прежде всего — космические спутники. Кроме того, нарушаются радиосигналы и связь, перегружаются линии электропередач.

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