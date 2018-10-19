Украина

На заседании Римского клуба госпожи Тимошенко не было, — Виктор Вовк

Опубликованная информация не соответствует действительности, сообщил Виктор Вовк на своей странице в Facebook.

17 октября в СМИ, в том числе и на сайте fakty.ua, была опубликована информация о том, что в столицу Италии на 50-летие Римского клуба прибыли представители международной элиты и высокопоставленные гости со всего мира, чтобы обсудить насущные проблемы, стоящие перед планетой и человечеством, и что среди них была лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

Однако спустя два дня в адрес «ФАКТОВ» пришло письмо, подписанное Виктором Вовком (он ассоциированный член этой организации с 2005 года и вице-президент Украинской ассоциации Римского клуба), что информация об участии в них Тимошенко не соответствует действительности.

Вовк сообщил, что на саммите Римского клуба, прошедшем накануне — 16 октября — Тимошенко не было. «Надалі 17−18 жовтня у Римі відбувалася відкрита для всіх наукова конференція Римського клубу, присвячена його 50-й річниці, що проводилася спільно з італійськими організаторами. Присутнім на конференції міг бути будь-який бажаючий, попередньо зареєструвавшись на сайті конференції. Цією нагодою скористалися понад 400 осіб — переважно студентів, викладачів університетів, науковців і журналістів з різних країн, які приїхали послухати інтелектуалів Римського клубу. Ось саме серед цієї різнобарвної публіки і була пані Тимошенко разом із паном Немирею», — написал Вовк.

Он констатировал, что участвовал в торжественном юбилейном собрании и в ежегодной научной конференции в качестве единственного официального представителя Украины на этих мероприятиях.

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