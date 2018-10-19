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В Киеве десяток мужчин напали на квартиру вдовы Вороненкова: эксклюзивные детали ЧП
В четверг, 18 октября, группа неизвестных мужчин взломала дверь квартиры на бульваре Тараса Шевченко в Киеве и попыталась выставить из помещения малолетнего сына известной певицы Марии Максаковой — вдовы бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, которого расстреляли в прошлом году.
— В помещении находились мальчик и няня. Нападавшие сменили замки в дверях и попытались их выселить, однако этому помешала прибывшая по вызову полиция. Девятерых мужчин доставили в Шевченковское райуправление полиции, где установили их личность и отобрали пояснения. Ребенок и его воспитательница не пострадали. По факту самоуправства открыто уголовное производство, — рассказала «ФАКТАМ» спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Отметим, что нападение произошло в тот момент, когда в Шевченковском суде столицы к присяге привели присяжных и прокурор начал зачитывать обвинительный акт в деле об убийству Дениса Вороненкова. После того, как половину из 40-страничного документа зачитали, суд объявил перерыв в заседании до 13 ноября.
Полиция пока не комментирует обстоятельства захвата квартиры. Но, как стало известно «ФАКТАМ» из собственных источников, Максаковой это жилье официально не принадлежит. В настоящее время Мария Максакова, которая уже успела выйти замуж, ведет несколько споров по имуществу, оставленному в Москве после переезда в Киев.
Так, в одной из тяжб она через суд пытается отменить сделку купли-продажи своей семикомнатной квартиры, которую новый муж продал без ее ведома.
Во второй — также пытается аннулировать подобную сделку. В ходе этой сделки еще одна московская квартира Максаковой была продана бывшему следователю Денису Панаитову, другу Дениса Вороненкова, еще при жизни последнего.
Впоследствии Максакова заявила, что ее обманули с ценой, а Панаитов — что Максакова должна ему большую сумму. В процессе разбирательств выяснилось, что сделка также предусматривала передачу Максаковой киевской квартиры, принадлежащей Панаитову. Но последний переоформил жилье на свою сестру. В результате было открыто уголовное производство по факту мошенничества и на киевскую квартиру наложен арест — новая владелица не могла продать квартиру, а за Максаковой осталось право проживать в ней.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», застреленного в Киеве Дениса Вороненкова в Москве готовятся судить за мошенничество — фальсификацию данных в реестре юридических лиц.
*Фото из соцсетей
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