Украина

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «(Штирлиц») обнародовал на своей странице в Facebook интересное фото нынешнего главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина. Фото было сделано в 2000 году.

«Бойцы ВСУ, все давали присягу Украине. Среди них (крайний слева) будущий предатель Денис чиПушилин», — написал «Штирлиц».

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Бывший МММ-щик сделал головокружительную карьеру за последние четыре года. Из его биографии известно, что он родился 9 мая 1981 года в Макеевке. В 1999—2000 годах служил в армии. Учился, но не окончил академию строительства и архитектуры. С 2002 года работал в торговой фирме «Солодке життя», а потом вошел в движение «МММ». Весной 2014 года поддержал сепаратистов. Какие только «должности» ни занимал. 11 сентября 2015 года стал «председателем народного совета ДНР». После ликвидации Захарченко временно исполняет его обязанности. Пушилина даже принимали в Кремле. 21 сентября он подал документы для участия в «выборах».

«Путин всегда намекает, что предателей нужно уничтожать», — предрек Штефан Пушилину незавидную участь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин недоволен кураторами из Администрации президента России и выстраивает отношения с беглым олигархом Курченко.

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