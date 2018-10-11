Новый главарь "ДНР" выстраивает "рабочие отношения" с беглым украинским олигархом

Украина

Пушилин недоволен кураторами из Администрации президента России.

О том, что «кандидат номер один на пост главы ДНР» «не хочет после выборов оказаться в положении должника, попавшего в кабальную зависимость от кредитора», пишет Telegram-канал «Это ДНР, детка», ссылаясь на свои источники в окружении бывшего МММ-щика.

Известно, что Пушилин на днях встречался с Сурковым. Однако, оказывается, он «недоволен руководящей ролью своих кураторов в АП (Сурков, Говорун)», поэтому «хочет выстроить рабочие отношения с украинским олигархом Сергеем Курченко. Последний сейчас находится в Москве, взаимодействует в связке с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и отвечает за экономику в «Л/ДНР».

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Интересный нюанс: Пушилин и Курченко «не могут вести переговоры лично, опасаясь, что их неправильно поймут участвующие в судьбе ДНР российские силовики», поэтому доверенный представитель Пушилина Алексей Муратов (гражданин РФ, соратник по МММ) встречается с людьми Курченко. Беглец «рассчитывает с помощью Пушилина упрочить свои позиции в „ДНР“, Пушилин, в свою очередь, намеревается выстроить равноудаленную от всех центров силы вертикаль власти, подчиняющуюся ему непосредственно».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первый «народный губернатор» Донетчины Павел Губарева проговорился об оккупации Россией Донбасса.

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