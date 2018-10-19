Еще одна церковь объявила бойкот Константинополю (дополнено)

Мир

Синод Русской православной церкви за границей (Нью-Йорк) заявил о прекращении «евхаристического» общения со Вселенским патриархатом.

«Мы извещаем наше духовенство и верующих о том, что евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно», — говорится на сайте Синода.

Теперь духовенство Русской церкви не может служить в любом приходе церкви Константинопольской либо приглашать священнослужителей этой церкви сослужить в своих храмах.

Также мирянам РПЦ не позволяется причащаться в храмах Вселенского патриархата.

«Сообщаем также, что Русская зарубежная церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской церкви», — отмечается в решении Синода.

При этом архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (экзархат Вселенского патриархата) заявила, что Константинополь не прекращал общения с Московским патриархатом. Об этом говорится на сайте церкви.

«Извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским Патриархатом и продолжает его поминать в порядке, уставновленном в диптихе», — говорится в заявлении.

В экзархате также подчеркнули, что «все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в приходах архиепископии».

Как писали «ФАКТЫ», ранее аналогичное решение принял Синод Русской православной церкви, а также белорусский «департамент» РПЦ.

11 октября 2018 года Святейший Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Московским патриархатом Киевской метрополии в 1686 году. Таким образом, территория Киевской митрополии вернулась в сферу канонической компетенции Вселенского патриархата, коей она была с 988 года и до незаконной аннексии московскими иерархами в 1686 году. Также Святейший Синод снял анафему с Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета.

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