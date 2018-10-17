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РПЦ продолжает торг с Константинополем: в "заложниках" Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Русская православная церковь намерена приостановить служение в храмах и монастырях, которые подчиняются Константинопольскому патриархату, из-за решения Вселенского патриарха продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской православной церкви.
Так, Русская православная церковь шантажирует Иерусалимский патриархат угрозами о приостановке служений в их кафедральном соборе Воскресения Христова, если они захотят поддержать решение Константинополя об автокефалии для Украины. Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.
«Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит „филаретовцам“ служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними», — цитирует Никона «Сноб».
По словам священнослужителя РПЦ, пока что Иерусалимский патриархат никак не реагировал на решение минского синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Вселенским патриархатом.
Но если Иерусалим станет на сторону Вселенского патриарха, «это будет продолжение скандала».
«Я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников», — сказал священник.
При этом, по его словам, ситуация «не помешает верующим РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня», однако причащаться или служить они уже не смогут.
Подобное мнение высказал и другой священник РПЦ Павел Островский по поводу молебна на Афоне. По его словам, российские священники на Афоне не могут служить литургию и причащаться.
«Разрыв Русской православной церковью отношений со Вселенским патриархатом не помешает православным россиянам молиться на Афоне. Любой русский православный может приехать на Афон, помолиться, приложиться к святыням, но причащаться он не может», — цитирует Островского телеканал «Дождь» .
О разрыве с Константинопольским патриархатом сообщили и в Душанбинской православной церкови (Таджикистан). Об этом пишет «Радио.Свобода». По приблизительным оценкам, в Таджикистане насчитывается около 30 тысяч православных (это меньше 1% населения страны). Православные приходы в Таджикистане административно подчинены Душанбинской епархии Русской православной церкви с епархиальным управлением в Душанбе и насчитывают шесть храмов и молитвенных домов, в которых служат пять священников.
Напомним, ранее о расторжении отношений с Константинопольским патриархатом заявила Белорусская православная церковь.
Отметим, считается, что Иерусалимский храм Воскресения Христова (более известный как храм Гроба Господня) стоит на том месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. А гора Афон (Греция) — одно из самых почитаемых мест в христианском мире. На Афоне находится 20 православных монастырей, которые подчиняются Константинопольскому патриархату.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 11 октября Синод Вселенского патриархата признал аннексию Киевской митрополии московскими патриархами незаконной, и таким образом, вернул территорию Украины в сферу канонической компетенции Вселенского патриарха. 15 октября Синод Русской православной церкви на заседании в Минске признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении со Вселенским патриархатом и разорвал отношения с Константинополем.
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