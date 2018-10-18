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- 14:45 Во Вселенском патриархате рассказали об ответственности РПЦ за церковный раскол
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Во Вселенском патриархате рассказали об ответственности РПЦ за церковный раскол
Русская православная церковь отказалась от переговоров с Константинопольским патриархатом по вопросу урегулирования церковной ситуации в Украине и демонстративно покинула комиссию из иерархов обоих патриархатов. Об этом сообщил помощник Вселенского патриарха, профессор Патриаршей академии Крита Макариос Христопольский.
«Святейший Патриарх Варфоломей не принимает быстрых и поверхностных решений. Хотя это решение было принято на последнем Синоде, Вселенский патриархат в течение многих лет изучал данный вопрос», — рассказал владыка Макариос, сообщает Укринформ.
По его словам, предстоятель УПЦ КП «подал Святейшему Патриарху Варфоломею шесть апелляций „эклита“, и несколько лет назад была создана совместная комиссия из иерархов Вселенского патриархата и иерархов Русской Церкви для изучения церковного раскола в Украине».
«К сожалению, Московская Церковь необоснованно прервала работу этой комиссии, и с тех пор ответственна за то, что не принимались никакие усилия к решению этой проблемы», — добавил он.
Владыка Макариос отметил, что в понимании иерархов Вселенского патриархата созрела необходимость рассмотрения апелляции «эклита» Филарета. Патриарх Варфоломей вынес это на рассмотрение Синода в нужное время.
«Не только не возникло никаких возражений, но, наоборот, с большой решимостью и участием было принято единодушное решение», — сообщил он.
Как писали «ФАКТЫ», 11 октября 2018 года Святейший Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Московским патриархатом Киевской метрополии в 1686 году. Таким образом, территория Киевской митрополии вернулась в сферу канонической компетенции Вселенского патриархата, коей она была с 988 года и до незаконной аннексии московскими иерархами в 1686 году. Также Святейший Синод снял анафему с Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета.
18 октября Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко передать Андреевскую церковь в безвозмездное постоянное использование Вселенскому Патриархату для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
По словам президента, представительство Вселенского Патриархата будет способствовать возвращению Украины к активному общению с мировым Православием.
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