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В России мощный взрыв на заводе пиротехники: фото и видео с места ЧП

18:42 19 октября 2018   321
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Гатчина Ленинградской области России прогремел взрыв на территории местного завода пиротехники. На предприятии «Авангард» под завалами оказались люди, уже известно о жертвах и пострадавших.

Местные жители в социальных сетях говорят, что взрывом полностью разрушен один из цехов. Под завалами могут находиться четыре человека. Также неофициально сообщают о двух погибших.

взрыв

Обломки конструкций упали на расположенные неподалеку железнодорожные пути. Движение поездов прекращено.

взрыв

взрыв

По информации местных жителей, взрывная волна была настолько сильной, что ее почувствовали в 20 километрах от места взрыва.

взрыв

Очевидцы событий запечатлели на видео столб дыма над местом взрыва.

Напомним, после последних громких событий в оккупированном Крыму со стрельбой и взрывами российская ФСБ предлложила, чтобы спецслужбы ввели усиленные меры контроля «ради гарантирования должного уровня безопасности».

Фото 47channel.ru

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