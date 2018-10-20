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В Госдепе США напомнили о важности создания Антикоррупционного суда в Украине
Заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон заявила, что в Вашингтоне ожидают, что Украина в ближайшее время выполнит свои обещания относительно запуска работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Слова представителя Госдепа приводит «Интерфакс-Украина».
«Принятие законодательства в вопросе создания Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного, функционального, независимого, эффективного суда в Украине»,— сказала Медиссон на брифинге в пятницу в Киеве.
Она также добавила, что в США ожидают, что «Украина вскоре сделает определенные шаги в этом направлении, как было обещано правительству Вашингтона».
Также вашингтонская чиновница добавила, что для Украины важно, чтобы правительство взяло на себя задачу по искоренению системной коррупции
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина попала в число «наименее коррумпированных из наиболее коррумпированных» стран мира.
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