Происшествия

Автобус влетел в грузовик: в сети раскрыли детали гибели Марины Поплавской и показали новые фото с места аварии

Расследование трагического ДТП под Киевом, в котором погибла звезда «Дизель шоу» Марина Поплавская, продолжается. Выяснилось, что водитель автобуса «Неоплана» въехал в полуприцеп фуры, принадлежащей «Новой почте». Оба транспортных средства двигались в сторону Киева.

Водитель фуры остановился, почувствовав сильный удар, вышел на улицу и увидел разбитый автобус и тело женщины-пассажирки «Неоплана». Как сообщает «Информатор», стрелка спидометра в разбитом автобусе стояла на отметке 100 км/час.

Напомним, все 14 пассажиров автобуса были артистами коллектива «Дизель шоу» и возвращались после концерта во Львове. В момент ДТП пассажиры спали. Место на первом сидении, ближе всего к водителю, досталось Поплавской, и именно туда пришелся основной удар при столкновении. Другие артисты — Яна Глущенко и Егор Крутоголов — госпитализированы с переломами, у остальных участников «Дизель шоу» — ссадины и ушибы.

Водитель автобуса задержан, открыто уголовное производство о ДТП с жертвами.

46-летняя Марина Поплавская была символом «Дизель шоу» и запомнилась множеством ярких образов в номерах группы.

Фото kiev.informator.ua

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